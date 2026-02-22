Canarini in Questura Vertice sulla sicurezza

Un gruppo di rappresentanti della Fermana Calcio ha visitato la questura di Fermo per discutere delle misure di sicurezza, a causa degli episodi di tensione tra tifosi nelle ultime partite. Durante l'incontro, si sono confrontati con il questore Eugenio Ferraro per pianificare interventi più efficaci. La delegazione ha portato alcune proposte concrete per migliorare la vigilanza negli stadi. La riunione si è conclusa con l’obiettivo di rafforzare le iniziative di prevenzione.

© Ilrestodelcarlino.it - Canarini in Questura . Vertice sulla sicurezza

Una delegazione della Fermana Calcio si è recata presso la questura di Fermo per un incontro istituzionale con il questore Eugenio Ferraro, recentemente insediatosi alla guida degli uffici di polizia. All’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione, sono stati presenti anche il Capo di Gabinetto Gaia Maralfa, il dirigente della Digos Sandro Serroni e il dirigente della divisione P.A.S.I. Giuseppe Muscarella. Per i canarini hanno partecipato il presidente Umberto Simoni, accompagnato dal figlio Gian Filippo, i vice presidenti Roberto Ferrone e Samuele Isidori, nonché il direttore generale sportivo Federico Ruggeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Fiamma Olimpica a Caserta, vertice sulla sicurezza in prefetturaA Caserta si tiene un vertice sulla sicurezza in vista del passaggio della Fiamma Olimpica. Nuovo capo della Squadra Mobile a Vibo Valentia: insediamento alla Questura con focus sulla sicurezza localeQuesta mattina Sergio Leo ha preso ufficialmente il comando della Squadra Mobile a Vibo Valentia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Canarini in Questura . Vertice sulla sicurezza. Un altro duro colpo al narcotraffico nel nostro territorio. Complimenti ai colleghi della Squadra Mobile della Questura di Bologna per l’importante operazione conclusa tra Sant’Agata Bolognese e San Lazzaro. Grazie a un’attenta attività investigativa e a costa - facebook.com facebook