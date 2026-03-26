Al via il potenziamento della video-sorveglianza a Perugia | saranno installate telecamere multi-ottiche

A Perugia sono in programma interventi di potenziamento della videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere multi-ottiche in diverse zone della città. Le forze dell’ordine hanno indicato frazioni e quartieri a rischio come aree prioritarie per l’installazione. Contestualmente, si procederà alla manutenzione e alla sostituzione delle apparecchiature esistenti, molte delle quali risultano usurate o obsolete.

L'assessore Stafisso lancia un'opera di manutenzione degli impianti già attivi: saranno sostituiti gli impianti obsoleti o non funzionanti Non solo nuove telecamere in frazioni e quartieri considerati a rischio (furti, spaccio e baby-gang) dalle forze dell'ordine, ma anche la necessità di garantire il funzionamento della rete degli occhi elettronici cittadini attraverso manutenzione e sostituzione dei macchinari usurati o considerati obsoleti. È questa la nuova sfida che l'assessore comunale Andrea Stafisso ha lanciato questa mattina con il primo intervento in piazza Alimenti. L’assessore ha ricordato che l’operazione riguarda “circa il 10 per cento delle telecamere totali; un progetto reso possibile dal prezioso lavoro degli uffici comunali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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