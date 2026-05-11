Aggressione con arma da taglio ai Navigli a Milano 34enne ridotto in fin di vita a coltellate | indaga la polizia
Un uomo di 34 anni è stato ferito con un’arma da taglio nei Navigli a Milano e si trova in condizioni critiche, trasportato in ospedale in codice rosso. L’aggressione è avvenuta in via Gola, dove sono intervenuti gli agenti di polizia per le operazioni di rilievo. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili. La zona è stata isolata per le indagini.
Dopo essere stato ripetutamente accoltellato in via Gola, in zona Navigli a Milano, un 34enne è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso in fin di vita. Sul caso indaga la polizia che è alla ricerca dell'aggressore in fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Paura in via Gola a Milano, uomo ridotto in fin di vita a coltellate: indaga la polizia
Leggi anche: Uomo in ospedale con ferita d'arma da fuoco: indaga la polizia
Argomenti più discussi: Cesano, 37enne con ferite da arma da taglio in corso Roma: indagano i carabinieri; Aggredito e ferito con arma da taglio, 37enne in ospedale; Aggressione con arma da taglio, 26enne in gravi condizioni; Primavalle: irrompe in casa della ex e accoltella un amico della donna al collo e alla schiena.
35ENNE DELLA PROVINCIA DI SALERNO UCCISO A IBIZA CON UNA COLTELLATA Tragedia a Ibiza, dove un uomo di 35 anni originario di Pagani ha perso la vita in seguito a un’aggressione con arma da taglio avvenuta in pieno giorno. La vitti facebook
Fermato dalla Polizia di Stato un 41enne napoletano, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo. A seguito di una lite, l'uomo avrebbe gravemente ferito con colpi d'arma da fuoco il comp x.com
Se le armi nucleari non fossero mai esistite, gli USA avrebbero potuto usare paracadutisti per combattere il Giappone con rifornimenti aerei per dividere le forze giapponesi in modo che non potessero difendersi contro gli sbarchi navali in modo efficace? : r/His reddit
Aggressione con arma da taglio ai Navigli a Milano, 34enne ridotto in fin di vita a coltellate: indaga la poliziaDopo essere stato ripetutamente accoltellato in via Gola, in zona Navigli a Milano, un 34enne è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso in ... fanpage.it