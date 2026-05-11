Aggressione con arma da taglio ai Navigli a Milano 34enne ridotto in fin di vita a coltellate | indaga la polizia

Un uomo di 34 anni è stato ferito con un’arma da taglio nei Navigli a Milano e si trova in condizioni critiche, trasportato in ospedale in codice rosso. L’aggressione è avvenuta in via Gola, dove sono intervenuti gli agenti di polizia per le operazioni di rilievo. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili. La zona è stata isolata per le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui