Aggressione con arma da taglio ai Navigli a Milano 34enne ridotto in fin di vita a coltellate | indaga la polizia

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni è stato ferito con un’arma da taglio nei Navigli a Milano e si trova in condizioni critiche, trasportato in ospedale in codice rosso. L’aggressione è avvenuta in via Gola, dove sono intervenuti gli agenti di polizia per le operazioni di rilievo. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili. La zona è stata isolata per le indagini.

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Dopo essere stato ripetutamente accoltellato in via Gola, in zona Navigli a Milano, un 34enne è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso in fin di vita. Sul caso indaga la polizia che è alla ricerca dell'aggressore in fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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