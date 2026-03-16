Uomo in ospedale con ferita d' arma da fuoco | indaga la polizia

Oggi a Mesagne un uomo è stato portato in ospedale con una ferita da arma da fuoco alle gambe. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

MESAGNE - Un uomo in ospedale con ferita d'arma da fuoco alle gambe. È accaduto nella giornata di oggi, domenica 15 marzo 2026. Le notizie sono ancora frammentarie. Gli agenti del commissariato di Mesagne, coordinati dal vice questore Giuseppe Massaro, stanno indagando su quanto successo. In particolare, i poliziotti sarebbero impegnati a chiarire le dinamiche familiari della vittima. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo ferito, di origini mesagnesi ma residente nel Tarantino, sarebbe stato trasportato da una gazzella dei carabinieri presso il Pta San Camillo de' Lellis. Qui avrebbe ricevuto le prime cure del caso per poi essere trasferito con un'ambulanza al Pronto Soccorso del Perrino di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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“Ho imparato che non siamo mai soli”: La sorella dell’uomo ritrovato il 5 marzo, che si era allontanato in circostanze allarmanti dalla provincia di #Rieti il 13 febbraio. “Grazie a tutti, specialmente allo spettatore che è riuscito a convincerlo a tornare a casa”. #chi x.com