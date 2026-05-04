La aspetta alla metro e aggredisce il compagno con una bottiglia | arrestato stalker

Un uomo è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Dergano, a Milano, con l'accusa di stalking. La polizia locale è intervenuta dopo che l'uomo aveva aspettato il suo compagno alla stazione della metropolitana e lo aveva aggredito con una bottiglia. La donna da tempo era vittima di persecuzioni che l’avevano portata a cambiare anche luogo di lavoro.

Perseguitava da tempo una donna, tanto da costringerla a cambiare posto di lavoro per sfuggirgli. Nella notte tra domenica e lunedì è stato arrestato per stalking nel quartiere milanese di Dergano dalla polizia locale.Lo stalker fuori dalla metropolitanaGli agenti sono intervenuti dopo che la.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enneFirenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze. Aggredisce il compagno della ex in una pizzeria ad Acireale: arrestato 61enneIl provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura, al termine delle... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Installazioni nelle fermate della metro: la proposta per le prossime Design Week; Metrò 2, conto alla rovescia a Barriera di Milano: partono le gare; Il modello Copenaghen per Milano: la metro finanziata dai nuovi quartieri; Your ultimate guide to the best empanadas in Metro Manila. Goldman Sachs si aspetta un rialzo dei tassi da parte della Bce sia a giugno che a settembre, con il rialzo di giugno che presenta "condizioni particolarmente favorevoli": l'analisi di Filippo Taddei, Senior Europea Economist di Goldman Sachs. - facebook.com facebook #SassuoloMilan Ci si aspetta una reazione rossonera, ma rientrato in campo il #Milan riceve immediatamente il secondo ceffone della giornata. Con squadra schierata, ma ferma al palo, i rossoneri permettono ai neroverdi un'azione da calcetto e un raddoppi x.com