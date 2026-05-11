Un giovane pilota di 24 anni ha compiuto un'impresa al Mugello durante la seconda gara del Campionato italiano velocità. Partito dalla ventesima posizione, ha raggiunto il primo posto in soli tre giri, vincendo la gara. La competizione si è svolta domenica 10 maggio, con condizioni di pioggia che hanno coinvolto la gara. Il pilota correva con la squadra Sm Racing Team e ha concluso la corsa davanti a tutti.

MOTOCICLISMO CIV. Il 24enne di Redona, portacolori di Sm Racing Team, ha realizzato la clamorosa impresa domenica 10 maggio nella gara2 di Sportbike del Campionato italiano velocità: da 19° a 1° in tre giri e vittoria. Clamorosa impresa e strepitosa vittoria di Michel Agazzi, ventiquattrenne di Redona, domenica 10 maggio sul circuito del Mugello (Firenze) in gara2 della Sportbike della seconda tappa del Campionato italiano velocità (Civ) di motociclismo. C lamorosa perché il portacolori di Sm Racing Team era 19° al via, ma - nonostante la griglia sfavorevole in partenza - ha vinto rifilando più di 10 secondi (10”160 per l’esattezza) ad Alessandro Aguilar Carballo in 7 giri.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Agazzi incredibile sulla pioggia al Mugello È 19° alla partenza della Sportbike e vince

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