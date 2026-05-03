F1 Miami anticipa per la pioggia | partenza alle 19 Antonelli in pole

Il Gran Premio di Miami di Formula 1 ha subito una modifica nel suo programma a causa delle previsioni di pioggia intensa in Florida. La partenza della gara è stata anticipata di tre ore e si svolgerà alle 19. Durante le qualifiche, il pilota in pole position ha ottenuto il miglior tempo. La corsa si svolgerà quindi in condizioni meteorologiche diverse rispetto a quelle previste inizialmente.

Cambia il programma del Gran Premio di Miami di Formula 1. La gara scatterà con tre ore di anticipo rispetto all’orario inizialmente previsto a causa delle forti piogge attese in Florida. Partenza anticipata per il maltempo La quinta edizione della tappa statunitense, inizialmente fissata alle 16 locali (le 22 in Italia), prenderà il via alle 13 (le 19 italiane). La decisione è stata comunicata con una nota congiunta da Fia, Formula 1 e organizzatori del Gran Premio. Alla base della scelta le previsioni meteo che annunciano «forti piogge nel pomeriggio, in prossimità dell’orario di partenza originariamente previsto». L’obiettivo è «ridurre al minimo i disagi alla gara» e garantire «il massimo margine di tempo possibile per completare il Gran Premio nelle migliori condizioni».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - F1, Miami anticipa per la pioggia: partenza alle 19, Antonelli in pole Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenza Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc sfiora la prima fila, Hamilton arrancaOggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Formula 1, è ufficiale: GP di Miami anticipato per allerta meteo, il via alle 19; Cambia l'orario d'inizio del GP di F1 a Miami: lo impone la minaccia di temporali; La tempesta di Miami spaventa la F1: partenza GP anticipata alle... - News - Formula 1; Formula 1, ufficiale il cambio di programma per il GP di Miami: anticipato alle 19:00 (italiane) causa maltempo. F1, Miami anticipa per la pioggia: partenza alle 19, Antonelli in poleCambia l’orario del Gran Premio per il maltempo in Florida: decisione di Fia e organizzatori per garantire la sicurezza ... gazzettadelsud.it F1 GP Miami 2026, cambia l’orario della gara: partenza anticipata alle 19 per maltempoCambio improvviso nel programma del Formula 1 GP Miami 2026: la gara è stata ufficialmente anticipata alle 19:00 italiane a causa delle condizioni meteo previste sulla Florida. Una decisione presa nel ... atomheartmagazine.com F1, il Gran Premio di Miami anticipato per allerta meteo - facebook.com facebook GP Miami 2026: gara anticipata per maltempo, rischio pioggia e protocollo Rain Hazard attivo x.com