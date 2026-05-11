Affari Tuoi il meteorologo beffa il Dottore e trionfa | quanto ha vinto?

Da ilsipontino.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di ieri di Affari Tuoi, il meteorologo è riuscito a battere il Dottore e a portare a casa una cifra significativa. Durante la serata, il concorrente ha scelto le cartelle e ha raggiunto un importo complessivo che ha superato le aspettative. La sfida tra i partecipanti ha tenuto il pubblico incollato davanti alla televisione, mentre la trasmissione proseguiva con i suoi colpi di scena.

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Nuova serata ricca di emozioni ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata andata in onda domenica 10 maggio 2026, protagonista è stato Raffaele dalla Puglia, meteorologo di professione, che è riuscito a portare a casa una vincita da 30mila euro dopo una partita combattuta fino all’ultimo pacco. Decisiva una scelta finale che ha spiazzato il Dottore e acceso l’entusiasmo del pubblico in studio. La partita di Raffaele è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Dopo un avvio positivo, il concorrente pugliese si è trovato a dover gestire diverse offerte da parte del Dottore, cercando di capire se fidarsi del proprio istinto oppure accettare una proposta economica sicura.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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