Tommasone preso in giro dal dottore ad Affari Tuoi | gli ha fatto credere di aver vinto 100mila euro

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita di Tommaso ad Affari Tuoi e la “cattiveria” del dottore che gli fa credere fino alla fine di avere vinto 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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