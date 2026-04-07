Tommasone preso in giro dal dottore ad Affari Tuoi | gli ha fatto credere di aver vinto 100mila euro

La partita di Tommaso ad Affari Tuoi e la “cattiveria” del dottore che gli fa credere fino alla fine di avere vinto 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore: un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euroPuntata di Affari Tuoi amara per Elisa del Lazio: la pacchista cambia il pacco che aveva pescato, perde 300mila euro e per un lapsus ne accetta...

Ad Affari Tuoi il capitano Giuliano salvato dal dottore: “Rispetto i soldi, ho fatto molti sacrifici”La partita di Giuliano ad Affari Tuoi, il concorrente dopo una partita complessa rischia di tornare a casa a mani vuote e accetta l'offerta del...

Tommasone preso in giro dal dottore ad Affari Tuoi: gli ha fatto credere di aver vinto 100mila euroLa partita di Tommaso ad Affari Tuoi e la cattiveria del dottore che gli fa credere fino alla fine di avere vinto 100mila euro ... fanpage.it

Affari tuoi, la richiesta di Tommaso fa sbottare De Martino: Presento io, faccio io le domande. Poi il disastroNella nuova puntata del 7 aprile giocano Tommaso e Martina, moglie e marito che tornano a casa a mani vuote. De Martino difende il suo ruolo da presentatore ... libero.it