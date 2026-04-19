Dopo aver partecipato a 24 puntate, una concorrente ha vinto un assegno di 60.000 euro su un quiz televisivo. La vincitrice ha lasciato il programma con questa somma, mentre il conduttore ha assistito alla conclusione della sfida. La puntata si è conclusa con la vincita della concorrente, che ha portato a termine l’esperienza con un importante premio in denaro.

Una mossa degna di un’atleta olimpionica ha permesso alla concorrente di Affari Tuoi di prendersi una rivincita elegante sul Dottore. Protagonista della serata del 19 aprile è stata Giulia, arrivata dalla Liguria dopo un percorso lungo 24 puntate. E alla fine, no, non è uscita a mani vuote. L’inizio sembrava promettere un cammino in discesa, quasi luminoso. Poi qualcosa ha iniziato a cambiare. La partita si è fatta più incerta. Accanto a lei, però, c’è sempre stato Daniele, suo marito. Giulia non è una semplice concorrente di Affari Tuoi. È un’agente della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Imperia, una donna abituata a mantenere il sangue freddo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Giulia beffa il Dottore e intasca un vertiginoso assegno da 60.000 euro: cosa è successo

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