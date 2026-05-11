Durante una puntata di Affari Tuoi, uno dei concorrenti ha sorpreso gli spettatori indossando un abbigliamento senza top e attirando l’attenzione di Stefano De Martino. La presenza dei “pacchisti” e il rapporto tra il conduttore e Herbert Ballerina sono stati al centro di alcune voci riguardo ai segreti del programma. La scena ha suscitato molte reazioni tra il pubblico presente in studio.

Sappiamo bene che uno dei segreti di Affari Tuoi è il rapporto tra Stefano De Martino, Herbert Ballerina e i vari “pacchisti”. Nella puntata di lunedì 11 maggio questa regola non viene smentita, anzi. Il conduttore infatti si è divertito particolarmente, scatenando le risate di tutti. Un po’ di ironia per allietare una puntata non particolarmente positiva. Il segreto dei concorrenti. Chi prende parte ad Affari Tuoi trascorre numerose settimane in attesa del proprio turno. Alcuni sono più fortunati di altri ma, nel caso di Brigitta, di puntate ne sono trascorse quasi 40. Ha dunque avuto modo di legare con molti colleghi “pacchisti”. Tra questi c’è il concorrente dell’Abruzzo, che lei ha scelto proprio per raddrizzare la gara.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, i pacchisti hanno un segreto: Stefano De Martino stupito da un concorrente in “topless”

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