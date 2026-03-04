Stefano De Martino conosce il contenuto dei pacchi di Affari Tuoi? La verità sui consigli ai pacchisti

Stefano De Martino conduce ogni sera la trasmissione Affari Tuoi, un programma in cui i partecipanti, chiamati pacchisti, aprono pacchi da tutta Italia. Durante le puntate, il conduttore interagisce con i concorrenti, offrendo consigli e incoraggiamenti. Recentemente si è discusso se De Martino conosca realmente il contenuto dei pacchi, domanda alla quale ha risposto il “dottore” del gioco, Pasquale Romano.

Stefano De Martino conduce ogni sera Affari Tuoi che vede protagonisti i pacchisti da tutta Italia. Il conduttore gioca con loro, gli dà consigli e fa il tifo per loro: ma conosce, in realtà, il contenuto dei pacchi? La risposta arriva dal "dottore" del gioco, Pasquale Romano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Affari Tuoi, quanto guadagnano i pacchisti dello show condotto da Stefano De MartinoAffari Tuoi è uno dei programmi televisivi che ottiene il maggior numero di ascolti da sempre. Martina Miliddi ad Affari Tuoi, l’ex ballerina di Amici guest star del gioco dei pacchi di Stefano De MartinoSbarca ad Affari Tuoi una vecchia conoscenza di Canale 5 e di Amici: si tratta di Martina Miliddi, ballerina lanciata televisivamente dal talent show... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefano De Martino conosce il contenuto.... Temi più discussi: Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival; Stefano De Martino, il bravo guaglione. La Rai si gioca a Sanremo la carta del piacione nazpop (di A. Marrocco); Stefano De Martino, vita e carriera del nuovo direttore artistico di Sanremo 2027; Carlo Conti resta in Rai: Stefano De Martino con l’aiuto-ombra. Simona Ventura difende Stefano De Martino: «È pronto per il prossimo Sanremo»La conduttrice interviene nel dibattito sul futuro dell’Ariston mentre si prepara a guidare il San Marino Song Contest ... giornalelavoce.it Pasquale Romano, il ‘dottore’ di Affari Tuoi: Ecco cosa dico a Stefano De MartinoIl dottore di Affari Tuoi si chiama Pasquale Romano, ha 59 anni, è originario di Ottaviano (Napoli) e fa l’autore e produttore televisivo, dopo aver lasciato il posto fisso da professore ad ... deejay.it Che ne pensate di Stefano De Martino alla conduzione del prossimo Sanremo Ditemi cosa ne pensate sinceramente. Nel video qui su YouTube la mia opinione. facebook ! Record di ascolti per #AffariTuoi di Stefano De Martino che vola a quasi 6 milioni di telespettatori con il 27,4% e stravince la serata. Chapeau al conduttore e direttore artistico di #Sanremo2027 #AscoltiTv x.com