Affari Tuoi De Martino sconvolto in diretta | Ma che fai?!? Costretto a fermare tutto

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 10 maggio su Rai 1, il conduttore si è trovato improvvisamente a interrompere la gara dopo un episodio inaspettato. In diretta, ha avuto una reazione di sorpresa, chiedendo chiarimenti mentre cercava di riprendere il controllo della situazione. La scena ha causato scompiglio tra i partecipanti e ha portato alla sospensione temporanea del gioco, trasformando la serata in un momento di imprevedibilità.

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La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 10 maggio su Rai 1 è stata una di quelle serate in cui il gioco smette di essere solo gioco e diventa improvvisazione pura, con il conduttore costretto a inseguire quello che succede più che guidarlo. Protagonista inatteso il concorrente della Basilicata, capace di trasformare una normale esultanza in un numero da studio che ha mandato completamente fuori asse Stefano De Martino, fino a farlo crollare dalle risate e allontanare dalla scena per riprendersi. Affari Tuoi gesto concorrente Basilicata breakdance e spaccata in studio. Tutto nasce da un momento che, nel format, ha sempre un suo peso emotivo: l’apertura del pacco da 0 euro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Affari Tuoi, De Martino sconvolto in diretta: “Ma che fai?!?”. Costretto a fermare tutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Shock ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scoppia in lacrime: è mort... #affarituoi Notizie correlate “Che mazzata”. Affari tuoi, finisce malissimo per Jovanotti e Morandi: De Martino costretto a farloLa serata di venerdì 10 aprile 2026 rimarrà impressa nella memoria dei telespettatori di Rai 1 come una delle più emozionanti e movimentate della... Affari Tuoi, clamoroso: chi è la sorella di Magdalena, De Martino sconvoltoOggi, domenica 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di rai 1 condotto da Stefano De Martino. Argomenti più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, il vero show è De Martino: balla sulle note di Belen, poi il lento con Martina Miliddi. La puntata (corta) è un capolavoro; Affari Tuoi, Stefano De Martino balla un lento con Martina Miliddi. Ma menomale che c’è Samurai Jay; Stefano De Martino annuncia la novità ad Affari Tuoi: Samurai J verrà a trovarci, a proposito di Ossessione. Complimenti a @RaiUno @AffariTuoiRai @ste_demartino @sarrus88 @herbertballeri #MartinaMiliddi @pasqualeromanov per la Vittoria con 3.648.000 21,78% #AffariTuoi x.com La prima serata in TV inizia sempre più tardi: da maggio, Affari Tuoi si allunga fino alle 22:00 nei giorni di festa reddit Affari tuoi, De Martino ruba il concorrente a Gerry Scotti e sbotta: Manicomio, poi l'infortunio in studioNella nuova puntata del 10 maggio gioca Raffaele che dopo una partita sfortunata si salva con 30mila euro in cassa. De Martino si scatena nel suo show personale ... libero.it