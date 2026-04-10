Venerdì 10 aprile 2026, la trasmissione di Rai 1 Affari tuoi si è conclusa con un episodio che ha catturato l’attenzione del pubblico. Durante la puntata, un partecipante è stato costretto a compiere una scelta che ha portato a conseguenze inaspettate, coinvolgendo anche due personaggi noti dello spettacolo. L’evento ha suscitato numerose reazioni sui social e ha riempito le pagine dei quotidiani, tra commenti e analisi sulla vicenda.

La serata di venerdì 10 aprile 2026 rimarrà impressa nella memoria dei telespettatori di Rai 1 come una delle più emozionanti e movimentate della storia recente di Affari tuoi. In un clima di festa e solidarietà, lo studio guidato da Stefano De Martino ha ospitato due icone della musica italiana, Lorenzo Cherubini, universalmente noto come Jovanotti, e l’eterno Gianni Morandi. Non si è trattato di una partita ordinaria, poiché lo scopo dell’incontro era puramente benefico. L’intero ricavato della serata era infatti destinato all’associazione Differenza Donna, una realtà che lavora in stretta sinergia con la Fondazione Giulia Cecchettin per sostenere le donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Che mazzata”. Affari tuoi, finisce malissimo per Jovanotti e Morandi: De Martino costretto a farlo

Affari tuoi di stasera, Jovanotti e Morandi perdono 50mila euro e De Martino non si trattiene: “Che mazzata”Nella puntata speciale di Affari tuoi di venerdì 10 aprile due concorrenti d'eccezione: Lorenzo Cherubini e Gianni Morandi.

Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi: De Martino li testa per Sanremo?Gianni Morandi e Jovanotti saranno ospiti della puntata di Affari Tuoiche andrà in onda, sempre in access.

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Affari tuoi, Jovanotti sbaglia tutto e minaccia la fuga: Vado via. Poi la sorpresa di De Martino salva la serataNella puntata speciale del 10 aprile giocano Jovanotti e Gianni Morandi in una serata dedicata alla beneficienza. Sul finale il Dottore e De Martino salvano gli errori della coppia. libero.it