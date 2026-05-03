Nella puntata di oggi, domenica 3 maggio, di Affari Tuoi, il game show trasmesso da Rai 1 e condotto da Stefano De Martino, si è parlato di Magdalena e della sua famiglia. Durante la trasmissione, è stata menzionata la sorella di Magdalena, suscitando sorpresa tra i presenti e tra gli spettatori. Il conduttore ha commentato l’argomento senza fornire ulteriori dettagli sulla relazione o sui partecipanti coinvolti.

Oggi, domenica 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Lei si chiama Sofia, viene dalla provincia di Fermo e nella vita è una insegnante di lettere, oltre che una cantante. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Magdalena, viene dalla provincia di Bolzano e nella vita è una studentessa di Scienze della formazione. Come ha notato il padrone di casa, la concorrente somiglia tantissimo a Elodie, tranne che per il colore dei capelli.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, clamoroso: chi è la sorella di Magdalena, De Martino sconvolto

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