Durante una puntata del programma televisivo, un concorrente ha scelto il pacco numero 8, ottenendo un premio di 20.000 euro. Prima di prendere la decisione finale, sono stati rivelati alcuni premi di valore più elevato, e il concorrente ha rifiutato un'offerta di 40.000 euro. La scelta è avvenuta dopo una serie di annunci di premi più importanti, ma alla fine ha deciso di mantenere il proprio pacco.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Magdi a rifiutare i 40mila euro iniziali?. Quali premi importanti sono usciti prima della scelta finale?. Chi è la celebre campionessa di biathlon legata alla vincitrice?. Perché la decisione di non cambiare pacco ha generato tensione?.? In Breve Magdi è accompagnata in studio dalla sorella Caroline.. La concorrente è imparentata con la campionessa di biathlon Dorothea Wierer.. I premi da 300mila, 50mila e 30mila euro sono usciti durante il gioco.. La studentessa di Anterselva ha rifiutato l'offerta iniziale di 40mila euro.. Magdalena Wierer ha conquistato 20mila euro nella puntata di Affari Tuoi trasmessa domenica 3 maggio, superando una serie di ostacoli decisivi durante il gioco condotto da Stefano De Martino su Rai1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: Magdi sceglie il pacco 8 e vince 20mila euro

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