AEW | Kenny Omega salva il posto da EVP ed è il nuovo #1 contender al titolo mondiale

Durante l’ultima puntata di Dynamite, Kenny Omega e Swerve Strickland si sono affrontati nuovamente in un match. Dopo il confronto, Kenny Omega è stato confermato come EVP della AEW, mantenendo il suo ruolo di dirigente. Inoltre, Omega è stato annunciato come il nuovo sfidante al titolo mondiale, posizione che si è guadagnato attraverso il risultato del match.

Questa notte a Dynamite Kenny Omega e Swerve Strickland si sono trovati ancora una volta uno di fronte all’altro. Questa volta non si è trattato solamente di essere più bravo dell’avversario, la posta in palio si è alzata molto e sul piatto sono finiti il posto da #1 contender al titolo di MJF, conquistato da Strickland a Revolution, e il ruolo di EVP di Kenny Omega, un potere a cui Strickland ha detto di bramare per evitare ingiustizie come quelle subite nel corso della sua vita. Per l’occasione il match è stato senza interruzioni pubblicitarie con un time limit di 60 minuti. Resistenza infinita. Il match tra Swerve e Omega è stato l’opener della serata di Dynamite. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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