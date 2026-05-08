Commissariato di Faenza l' appello del Siulp | Carenza di personale cronica e agenti costretti a turni massacranti

Il commissariato di Faenza si trova in una condizione di grave carenza di personale, con agenti costretti a turni molto pesanti. Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia ha diffuso un appello, evidenziando come la situazione abbia raggiunto livelli critici. La mancanza di agenti rende difficile garantire un servizio adeguato e lascia emergere la difficile gestione delle risorse umane all’interno della struttura.

E' una situazione quasi al limite quella lamentata dal commissariato della Polizia stradale di Faenza. A lanciare l'allarme è il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp): “La carenza di personale è cronica e strutturale: gli agenti sono costretti a turni massacranti, le pattuglie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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