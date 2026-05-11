L'ottava edizione di Feudalesimo e Libertà si avvicina e la line-up degli artisti coinvolti è stata annunciata ufficialmente. Tra le conferme figurano artisti come Danknote e Davide Cicalese, insieme ad altri musicisti ancora da comunicare. La manifestazione, prevista per il 2026, si prepara a ospitare un'ampia selezione di musicisti che si esibiranno durante l'evento. La lista completa delle esibizioni è stata resa nota dopo una serie di annunci pubblici.

FEUDALESIMO E LIBERTÀ “ADUNATA VIII” – 2026LA LINE UP COMPLETA: DANKNOTE, DAVIDE CICALESE ed altre confermeGiunge a compimento la lunga tornata di proclami imperiali: la line up musicale della ottava Adunata di Feudalesimo e Libertà è ora completa.Il cast definitivo vede aggiungersi nuove schiere.🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Top 8 (I Miei) Concerti Metal 2025, Visti da Fotografo

Notizie correlate

VIII Memorial Bernardino Zinno: cultura e libertà in primo piano ad EboliSi è conclusa sabato scorso, nella cornice dell’Auditorium San Bartolomeo ad Eboli, una serata dedicata alla memoria dell’Avvocato Bernardino Zinno e...

Sassari riscopre Angioy: la memoria di una rivolta contro il feudalesimo? Cosa sapere Sassari celebra il bicentenario della marcia di Giovanni Maria Angioy il 28 aprile 2026.

Argomenti più discussi: ADUNATA VIII FEUDALESIMO E LIBERTÀ: info e orari delle tre giornate al Live Club di Trezzo s/Adda (MI); Adunata VIII – Mappa evento; adunata2026; Concerti e Festival in Italia • domenica 10 maggio 2026.

Feudalesimo e Libertà Adunata VIII 2026: annunciati programma, orari ufficiali, palchi e mappa dell'evento! metallus.it/feudalesimo-e-… #FeudalesimoELibertà @LiveMusicClub @baganaofficial x.com

Adunata viii - feudalesimo e libertàGiunge a compimento la lunga tornata di proclami imperiali: la line up musicale della ottava Adunata di Feudalesimo e Libertà è ora completa. Il cast definitivo vede aggiungersi nuove schiere di valor ... milanotoday.it