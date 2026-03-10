VIII Memorial Bernardino Zinno | cultura e libertà in primo piano ad Eboli

Lo scorso sabato si è tenuto all’Auditorium San Bartolomeo di Eboli il VIII Memorial Bernardino Zinno, un evento che ha riunito persone interessate alla cultura e alla libertà. La serata è stata dedicata alla commemorazione dell’Avvocato Bernardino Zinno e alle personalità che continuano a seguire i suoi ideali civili. La manifestazione ha coinvolto pubblico e relatori, offrendo uno spazio di confronto e riflessione.

Si è conclusa sabato scorso, nella cornice dell'Auditorium San Bartolomeo ad Eboli, una serata dedicata alla memoria dell'Avvocato Bernardino Zinno e alle eccellenze che ne seguono le orme civili. Quest'anno il premio è stato conferito a Camilla Filantropia, giovanissima pianista il cui talento affonda le radici in uno studio rigoroso.Il suo cammino accademico, che l'ha vista allieva del Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino, testimonia una visione della musica intesa non come dote estemporanea, ma come disciplina e sensibilità coltivate nel tempo. Camilla incarna quella convinzione cara all'Avv. Zinno: la formazione è il primo atto di libertà.