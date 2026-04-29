Sassari riscopre Angioy | la memoria di una rivolta contro il feudalesimo

Il 28 aprile 2026, Sassari si prepara a commemorare il bicentenario della marcia di Giovanni Maria Angioy, una figura storica legata a una rivolta contro il feudalesimo. La ricorrenza richiama l'attenzione sulla rivolta avvenuta due secoli fa e sulla sua importanza nella storia locale. La celebrazione prevede eventi e iniziative che coinvolgeranno la comunità e le istituzioni della città.

? Cosa sapere Sassari celebra il bicentenario della marcia di Giovanni Maria Angioy il 28 aprile 2026.. Il progetto In sos logos de Angioy mappa sessanta tappe storiche con tecnologia QR.. Il 28 aprile 2026, la città di Sassari ha rievocato i due secoli passati dall’ingresso di Giovanni Maria Angioy nel territorio cittadino attraverso una serie di celebrazioni intense che hanno coinvolto istituzioni, scuole e associazioni locali. La ricorrenza, legata al programma denominato Primavere Sarde – Sa Die de sa Sardigna, ha trasformato la giornata in un momento di riflessione storica profonda, puntando a colmare un vuoto mnemonico che ha segnato la comunità per decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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