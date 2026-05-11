Adunata degli Alpini | il commovente tributo al fratello Guido Zanotti

Durante l'adunata degli Alpini, è stato dedicato un momento di commozione al fratello Guido Zanotti, ricordato con un tributo speciale. La cerimonia ha coinvolto i presenti, che hanno assistito con attenzione al gesto simbolico di Franco Zanotti, uno dei gemelli barba. La folla ha mostrato rispetto e partecipazione, mentre i momenti di ricordo si sono susseguiti tra emozioni e silenzio.

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? Domande chiave Chi sono i celebri "gemelli barba" che hanno segnato la storia?. Come ha reagito la folla al gesto simbolico di Franco Zanotti?. Perché la scomparsa di Guido ha colpito tutta la comunità alpina?. Cosa rappresenta il cappello portato in sfilata durante l'adunata?.? In Breve Maurizio Fugatti ha condiviso il momento sui social della sfilata a Genova.. I fratelli Zanotti hanno partecipato a ogni adunata dal 1973 al 2025.. Oltre 500 alpini dell'Alto Adige hanno partecipato ai festeggiamenti genovesi.. Guido Zanotti è deceduto a 73 anni per un infarto a Lover.. A Genova, durante l’Adunata nazionale degli alpini, la comunità delle penne nere ha accolto con commozione Franco Zanotti, che ha portato in sfilata il cappello del fratello Guido scomparso lo scorso settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adunata degli Alpini: il commovente tributo al fratello Guido Zanotti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunicato Stampa: Adunata nazionale degli Alpini 2028I consiglieri regionali Alberto Bozza (Capogruppo di Forza Italia) e Matteo Pressi (Capogruppo di Stefani Presidente) hanno presentato una loro... Genova si prepara: 400mila persone per l’Adunata degli Alpini 2026Genova si prepara a ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio 2026, un evento che vedrà la città ligure accogliere circa 400... Si parla di: Alpini: Franco Zanotti sfila con il cappello di Guido, il gemello scomparso pochi mesi fa che non s’è mai perso l’adunata; Genova applaude Franco Zanotti: il ricordo del fratello Guido emoziona le penne nere. Genova applaude Franco Zanotti: il ricordo del fratello Guido emoziona le penne nereAlll’Adunata di Genova il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha condiviso uno degli scatti più toccanti della giornata insieme a Franco Zanotti, storico volto delle penne nere trent ... altoadige.it