Genova si sta organizzando per la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, prevista dall’8 al 10 maggio 2026. L’evento attirerà circa 400 mila visitatori, portando in città numerosi partecipanti e turisti. Le autorità localiche stanno preparando infrastrutture e servizi per accogliere l’afflusso di persone in questa occasione che si ripete ogni anno. La manifestazione rappresenta un momento importante per la comunità alpina e per il territorio ligure.

Genova si prepara a ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio 2026, un evento che vedrà la città ligure accogliere circa 400 mila persone. La presentazione ufficiale del calendario è avvenuta a Palazzo San Giorgio, dove le autorità locali e i vertici dell’Associazione hanno delineato i dettagli di quella che sarà una delle più grandi manifestazioni popolari basate sulla fratellanza e sul senso di comunità. Il ritorno della grande celebrazione alpina nel capoluogo ligure, dopo un intervallo di 25 anni, tocca corde emotive e identitarie molto forti per la popolazione locale. Stefano Pansini, alla guida della sezione ANA di Genova, ha evidenziato come la città abbia un carattere forgiato da valori di fatica e sacrificio, elementi che creano un ponte diretto con la cultura montana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova si prepara: 400mila persone per l’Adunata degli Alpini 2026

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