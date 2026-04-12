Genova si prepara | 400mila persone per l’Adunata degli Alpini 2026
Genova si sta organizzando per la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, prevista dall’8 al 10 maggio 2026. L’evento attirerà circa 400 mila visitatori, portando in città numerosi partecipanti e turisti. Le autorità localiche stanno preparando infrastrutture e servizi per accogliere l’afflusso di persone in questa occasione che si ripete ogni anno. La manifestazione rappresenta un momento importante per la comunità alpina e per il territorio ligure.
Genova si prepara a ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio 2026, un evento che vedrà la città ligure accogliere circa 400 mila persone. La presentazione ufficiale del calendario è avvenuta a Palazzo San Giorgio, dove le autorità locali e i vertici dell’Associazione hanno delineato i dettagli di quella che sarà una delle più grandi manifestazioni popolari basate sulla fratellanza e sul senso di comunità. Il ritorno della grande celebrazione alpina nel capoluogo ligure, dopo un intervallo di 25 anni, tocca corde emotive e identitarie molto forti per la popolazione locale. Stefano Pansini, alla guida della sezione ANA di Genova, ha evidenziato come la città abbia un carattere forgiato da valori di fatica e sacrificio, elementi che creano un ponte diretto con la cultura montana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Adunata Alpini Genova 2026, ecco il programma: sfilata, mostre, villaggio e ticket speciale AmtPreparate le penne nere e scaldate le corde vocali: Genova è pronta a trasformarsi, per una settimana, nella capitale mondiale del cuore alpino.
Comunicato Stampa: Adunata nazionale degli Alpini 2028I consiglieri regionali Alberto Bozza (Capogruppo di Forza Italia) e Matteo Pressi (Capogruppo di Stefani Presidente) hanno presentato una loro...