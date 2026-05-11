Adunata Alpini | l' impegno di Squadra Emergenza 36 ore di assistenza continua ma nessuna criticità

Da genovatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini a Genova, Squadra Emergenza ha fornito assistenza sanitaria per 36 ore consecutive. Il servizio è stato svolto senza riscontrare criticità o problemi di rilievo. La presenza di operatori specializzati ha garantito supporto continuo, assicurando il rispetto delle esigenze sanitarie durante l’evento. La manifestazione si è conclusa senza incidenti o situazioni di emergenza che richiedessero interventi straordinari.

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Si è concluso senza particolari problemi il servizio di assistenza sanitaria garantito da Squadra Emergenza durante la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini a Genova. L’associazione ha salutato le Penne Nere al termine di un intenso fine settimana di lavoro sul territorio.Per coprire l’evento sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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