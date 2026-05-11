Adunata Alpini | l' impegno di Squadra Emergenza 36 ore di assistenza continua ma nessuna criticità

Durante la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini a Genova, Squadra Emergenza ha fornito assistenza sanitaria per 36 ore consecutive. Il servizio è stato svolto senza riscontrare criticità o problemi di rilievo. La presenza di operatori specializzati ha garantito supporto continuo, assicurando il rispetto delle esigenze sanitarie durante l’evento. La manifestazione si è conclusa senza incidenti o situazioni di emergenza che richiedessero interventi straordinari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui