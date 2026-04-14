Ue ' oggi nessuna carenza di carburante aerei ma possibili criticità in futuro'

Nell’Unione Europea, al momento, non si registrano carenze di carburante per aerei, ma si prevedono possibili criticità in futuro. Le autorità hanno comunicato che, sebbene attualmente le scorte siano sufficienti, potrebbero verificarsi problemi di approvvigionamento nel prossimo periodo. La situazione riguarda specificamente il carburante destinato ai mezzi aerei, mentre non ci sono segnalazioni di problemi relativi ad altri tipi di carburante.

"Al momento non ci sono evidenze di una carenza di carburante nell' Unione Europea, ma potrebbero verificarsi problemi di approvvigionamento nel prossimo futuro, in particolare, per quanto riguarda il carburante per aerei ". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing con la stampa, interpellata sulle misure contro il caro energia che l'esecutivo comunitario dovrebbe presentare il 22 aprile. "Le forniture di greggio alle raffinerie Ue sono rimaste stabili senza necessità di ulteriori rilasci di scorte al momento, tuttavia la situazione del carburante per aerei rimane la nostra preoccupazione principale", ha aggiunto. La portavoce non esclude che nel pacchetto energetico possano esserci misure dedicate ai carburanti.🔗 Leggi su Lanazione.it Quanto c’è da allarmarsi per la carenza di carburante per aereiL'Italia dipende molto dalle raffinerie del Golfo Persico e non può aumentare la sua produzione, ma per ora i problemi riguardano solo i prezzi Sui... All’aeroporto di Brindisi “nessuna emergenza carburante né rischio carenza imminente”(Adnkronos) – Nessuna emergenza carburante nell'aeroporto di Brindisi e negli altri scali pugliesi.