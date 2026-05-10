Domenica 11 maggio, a Genova, si svolge la sfilata degli alpini durante l’Adunata. La manifestazione inizia alle 10.30 con il passaggio del corteo del Friuli Venezia Giulia. In questa pagina sarà possibile seguire in tempo reale la diretta dello sfilamento, che attraversa le vie della città con partecipanti provenienti da diverse regioni. La sfilata rappresenta un momento di ritrovo e celebrazione per le penne nere.

In questa pagina sarà possibile seguire in diretta tutto lo sfilamento degli alpini a Genova, domenica 11o maggio. L’orario previsto per lo sfilamento dei gruppi provenienti dal Friuli Venezia Giulia. è previsto attorno alle ore 1o.30. DOMENICA 10 MAGGIO 2026. 1° SETTORE “A”, presumibile inizio sfilamento ore 9:00 1ª fanfara militare. Reparti alpini in armi con bandiere. Ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio. Gonfalone città di Genova decorato da Medaglia d’oro al V.M.. Gonfalone Provincia di Genova. Gonfalone Regione Liguria. Gonfaloni vari Comuni. Autorità. Gonfalone Guardia Forestale. Nastro Azzurro. Unione Nazionale Reduci di Russia.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Diretta sfilamento Adunata Alpini Genova. FVG ore 10.30

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