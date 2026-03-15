Il Como ha battuto la Roma in rimonta con un risultato di 2-1, grazie a un gol di Douvikas al 14esimo minuto del secondo tempo e a quello di Diego Carlos al 34esimo. La squadra di casa ha aperto le marcature al settimo minuto con un rigore di Malen. Fabregas si trova ora al quarto posto in classifica, davanti alla Juventus, mentre i giallorossi sono stati sconfitti in trasferta.

Como-Roma 2-1 RETI: 7' pt Malen (rig.); 14' st Douvikas, 34' st Diego Carlos. COMO (3-4-2-1): Butez 7; Ramon 7, Diego Carlos 7, Kempf 6 (1' st Douvikas 7); Smolcic 7, Sergi Roberto 6 (1' st Diao 7), Da Cunha 7 (43' st Van der Brempt sv), Valle 7; Caqueret 6.5 (22' st Perrone 6.5), Baturina 6.5; Nico Paz 6.5 (32' st Rodriguez 6.5). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Moreno, Kuhn, Vojvoda. Allenatore: Fabregas 7. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Ghilardi 6, Mancini 5, Hermoso 5 (25' st Ziolkowski sv); Celik 6 (25' st Tsimikas 5), Cristante 5.5, Kone 6, Wesley 4.5; Pellegrini 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scatto Champions del Como, battuta in rimonta la Roma. Fabregas adesso è quarto davanti alla Juventus

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