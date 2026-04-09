Lingue minoritarie pubblicato l’avviso 2026 | oltre 2,6 milioni per i progetti Domande entro il 30 aprile

È stato pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti dedicati alla promozione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge. Il bando mette a disposizione oltre 2,6 milioni di euro e le domande devono essere presentate entro il 30 aprile. Le iniziative devono riguardare attività di conservazione, valorizzazione e diffusione delle lingue minoritarie. La procedura è aperta a enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

È stato pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge n. 482 del 15 dicembre 1999, relativa alla tutela delle minoranze linguistiche storiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Pubblicato il bando per il Bonus Animali 2026: le domande entro il 30 aprile Temi più discussi: Firmato il nuovo Protocollo ARLeF – Comune di Udine: più strumenti e azioni per la lingua friulana; Premio Roddi, aperto il bando della 31ª edizione: il concorso di poesia che richiama autori da tutta Italia; ON-LINE LA GRADUATORIA PER LE INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE DI UDINESTATE 2026; Reggio Calabria, al Castello Aragonese la presentazione dell’Antologia della 40ª edizione del Premio Nosside. Lingue minoritarie, maxi investimento in FVG: oltre 546mila euro per friulano e tedescoFVG investe oltre 546mila euro per promuovere friulano e tedesco negli uffici pubblici e nei territori locali. nordest24.it Lingue. Roberti, 546mila euro per uso del tedesco e friulano nella pubblica amministrazioneL'assessore agli Enti locali della Regione Fvg Pierpaolo Roberti [...] L'Amministrazione regionale continua a operare per valorizzare le lingue storiche del nostro territorio che rappresentano un ... triestecafe.it È online il bando per partecipare alla nona edizione del #PremioKentzeboghes, il concorso per progetti cinematografici nelle lingue della #Sardegna e nelle lingue minoritarie italiane! - facebook.com facebook