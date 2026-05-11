Su TikTok si diffonde la tendenza della shoe rotation, ovvero la rotazione delle calzature, con l’obiettivo di avere poche scarpe di qualità. La moda si sposta dalle grandi scarpiere degli influencer alle mini collezioni della Generazione Z, che preferiscono scegliere con cura e portare con sé solo alcuni modelli. La piattaforma diventa così il luogo in cui si condividono nuove abitudini legate all’uso delle scarpe.

Un’estetica portata avanti soprattutto dall’era degli influencer anni Dieci, quella dei grandi closet tour, delle stanze trasformate in boutique private, delle sneakers mai indossate e delle décolleté ordinate cromaticamente sugli scaffali illuminati. Su TikTok era diventato quasi un genere narrativo: come organizzo la mia shoe collection, designer heels tour, **sneaker wall. **E sì, ci ricordiamo tutti i famosissimi tour della scarpiera di Chiara Ferragni, una tra tutte. In quel momento sociale l’armadio non era solo uno spazio personale: era contenuto, aspirazione, status symbol. Le scarpe, tantissime, erano il linguaggio perfetto di quell’idea di lusso ipervisibile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Addio scarpiere infinite: su TikTok arriva la shoe rotation. Al motto di: meglio poche ma buone

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