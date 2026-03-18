Ilary Blasi inciampa su Alessandra Mussolini al GF Vip | quel Non si molla vicino al motto fascista
Ilary Blasi rischia l’incidente diplomatico al GF Vip: rispondendo per Alessandra Mussolini con “Non si molla” sfiora il dimenticabile motto fascista “boia chi molla”. Una buccia di banana presa in pieno ma che impone di fare maggiore attenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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