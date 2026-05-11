Addio mamma nel nome della libertà Jung Chang | torna il cigno selvatico

Da quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nu-shì (Signora) Chang, le nostre più sincere condoglianze per la recentissima scomparsa della sua mamma, alla quale dedica Il volo dei cigni selvatici (Longanesi). Il ricordo che le è più caro? "Nel 2024, già debolissima, al cellulare mi bisbigliò: “È naturale che la vita debba finire. Continua a fare bene ciò che ami e a essere felice, e lo sarò anch’io”. E temendo di non essere stata abbastanza chiara, aggiunse: “Non tornare per questo”. Intendeva la sua morte". Nell’ultimo capitolo del libro spiega proprio perché non sarebbe potuta andare a Chengdu, al suo capezzale. "Con le ultime parole, lei alleviava lo strazio di una decisione intollerabile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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