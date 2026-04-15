Un 46enne proveniente dalla provincia di Pistoia è stato ristretto nuovamente in carcere dopo aver commesso una nuova rapina. La decisione è stata presa sulla base di recenti indagini che hanno evidenziato comportamenti contrari alle condizioni di libertà precedentemente concesse. La sua reclusione segna il ritorno in cella, interrompendo così un periodo di reinserimento sociale durato fino a questo momento.

Il ritorno in carcere di un 46enne originario della provincia di Pistoia ha segnato la fine di un percorso di reinserimento sociale interrotto bruscamente dai nuovi rilievi investigativi. L’uomo, che non disponeva di una dimora fissa, è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Cesenatico e trasferito presso la Casa Circondariale di Forlì, dopo che l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha disposto il ripristino della sua detenzione. Dalle misure alternative al rientro in cella: la cronologia del provvedimento. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario complesso che vede il soggetto coinvolto in precedenti episodi avvenuti nel riminese tra il 2015 e il 2022, per i quali scontava una condanna superiore ai 4 anni per tentata rapina e ricettazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio alla libertà: torna in cella il 46enne dopo la nuova rapina

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