Addio botti e petardi a Milano | il nuovo divieto quasi ovunque e le multe previste
A Milano è stato introdotto un divieto quasi totale di fuochi d'artificio, petardi e botti, con restrizioni che riguardano principalmente zone vicine a scuole, case e ospedali. La normativa mira a limitare l’uso di questi esplosivi, prevedendo sanzioni economiche per chi viola le nuove regole. La decisione interessa anche le aree pubbliche e private, con l’obiettivo di ridurre i rischi e i disturbi legati ai fuochi artificiali.
Tutti (o quasi) d'accordo a vietare petardi, botti e fuochi artificiali a Milano, nelle vicinanze di scuole, abitazioni e ospedali. Cioè praticamente ovunque in città. Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità (unica astenuta Angelica Vasile del Pd) una delibera proposta da Samuele Piscina.🔗 Leggi su Milanotoday.it
«Ho perso due dita con i botti illegali di Capodanno: non fate come me», la storia
Notizie correlate
Verso lo stop ai botti a Milano: la nuova regola (quasi) ovunque in città. Cosa si rischiaIl Consiglio comunale pronto ad approvare il nuovo regolamento: vietati petardi e fuochi a meno di 300 metri da case, scuole e ospedali.
Pavullo, ok al nuovo Regolamento della polizia urbana: arriva il Daspo urbano e il divieto ai petardiIl Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, un aggiornamento atteso da tempo che sostituisce...