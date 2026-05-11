Addio botti e petardi a Milano | il nuovo divieto quasi ovunque e le multe previste

A Milano è stato introdotto un divieto quasi totale di fuochi d'artificio, petardi e botti, con restrizioni che riguardano principalmente zone vicine a scuole, case e ospedali. La normativa mira a limitare l’uso di questi esplosivi, prevedendo sanzioni economiche per chi viola le nuove regole. La decisione interessa anche le aree pubbliche e private, con l’obiettivo di ridurre i rischi e i disturbi legati ai fuochi artificiali.

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