Verso lo stop ai botti a Milano | la nuova regola quasi ovunque in città Cosa si rischia

A Milano si sta per imporre il divieto di fuochi d’artificio, petardi e botti in quasi tutta la città, con l’obiettivo di limitare il rumore e i rischi. La nuova regola vieta l’uso di questi esplosivi a meno di 300 metri da scuole, abitazioni e ospedali, e chi viola la norma rischia sanzioni amministrative e multe. La misura si applica a tutti i cittadini e agli organizzatori di eventi.
Il Consiglio comunale pronto ad approvare il nuovo regolamento: vietati petardi e fuochi a meno di 300 metri da case, scuole e ospedali. Multe fino a 200 euro Vietare i fuochi d'artificio, i petardi e i botti in generale a meno di 300 metri da scuole, abitazioni, ospedali. Cioè praticamente in tutta la città. Lo propone una delibera del consiglio comunale depositata da Samuele Piscina (Lega), frutto di un accordo bipartisan dopo una discussione in commissione sicurezza, che salvo sorprese sarà approvata lunedì 16 marzo, dopo una verifica tecnica su alcuni emendamenti. Per chi non rispetta le nuove disposizioni, la delibera prevede sanzioni pecuniarie specifiche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
