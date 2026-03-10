Verso lo stop ai botti a Milano | la nuova regola quasi ovunque in città Cosa si rischia

A Milano si sta per imporre il divieto di fuochi d’artificio, petardi e botti in quasi tutta la città, con l’obiettivo di limitare il rumore e i rischi. La nuova regola vieta l’uso di questi esplosivi a meno di 300 metri da scuole, abitazioni e ospedali, e chi viola la norma rischia sanzioni amministrative e multe. La misura si applica a tutti i cittadini e agli organizzatori di eventi.