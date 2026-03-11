Pavullo ok al nuovo Regolamento della polizia urbana | arriva il Daspo urbano e il divieto ai petardi

Il Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, aggiornando quello in vigore dal 1990. Tra le novità, sono stati introdotti il Daspo urbano e il divieto di usare petardi. La decisione riguarda le norme di comportamento e le sanzioni applicabili nel territorio comunale. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza.

Il Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, un aggiornamento atteso da tempo che sostituisce il precedente regolamento risalente al 1990. Si tratta di un provvedimento frutto di un lungo percorso di lavoro e confronto, costruito insieme al.