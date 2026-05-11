Addio allo storico macellaio Arialdo Ferretti | era andato in pensione da poco

A San Zeno Naviglio si piange la scomparsa di Arialdo Ferretti, noto macellaio del paese che, dopo aver affrontato una malattia, si è spento nelle ultime ore. Ferretti, figura conosciuta e stimata in comunità, aveva recentemente scelto di andare in pensione. La sua morte rappresenta una perdita per il quartiere e per tutti coloro che avevano instaurato con lui un rapporto di fiducia e amicizia.

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