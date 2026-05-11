Addio allo storico macellaio Arialdo Ferretti | era andato in pensione da poco
A San Zeno Naviglio si piange la scomparsa di Arialdo Ferretti, noto macellaio del paese che, dopo aver affrontato una malattia, si è spento nelle ultime ore. Ferretti, figura conosciuta e stimata in comunità, aveva recentemente scelto di andare in pensione. La sua morte rappresenta una perdita per il quartiere e per tutti coloro che avevano instaurato con lui un rapporto di fiducia e amicizia.
Lutto a San Zeno Naviglio per la scomparsa di Arialdo Ferretti, storico macellaio del paese, morto nelle scorse ore dopo aver combattuto contro una malattia. La notizia si è rapidamente diffusa nella comunità, dove Ferretti era molto conosciuto e stimato sia per la sua attività sia per il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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