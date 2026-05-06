L’improvvisa scomparsa di Dario Granchi era andato in pensione da tre mesi

Una notizia improvvisa ha scosso il mondo sanitario: dopo appena tre mesi dalla pensione, è deceduto a 67 anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. La morte è avvenuta in modo inatteso, lasciando un vuoto tra coloro che avevano lavorato con lui. La notizia è stata resa nota oggi, nel momento in cui si stanno ancora raccogliendo le reazioni e i ricordi di chi lo ha conosciuto.

Livorno, 6 maggio 2026 – Lutto nel mondo sanitario per l’improvvisa scomparsa di Dario Granchi, 67 anni. Della morte di Granchi hanno dato notizia l’Azienda Usl Toscana nord ovest e la Società della Salute Valli Etrusche, che in un messaggio esprimono profondo cordoglio. Granchi era andato in pensione appena lo scorso febbraio dopo un’intera vita professionale dedicata al servizio pubblico. Nel corso della sua lunga carriera, Granchi ha svolto (“con impegno e senso di responsabilità”, ricordano dall’Asl) il ruolo di collaboratore amministrativo, dapprima per la Zona Bassa Val di Cecina e, negli ultimi anni, per la Società della Salute Valli Etrusche, diventando un punto di riferimento per colleghi e collaboratori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’improvvisa scomparsa di Dario Granchi, era andato in pensione da tre mesi Notizie correlate Arrestato in Calabria il latitante Francesco Costa per traffico di droga, era irreperibile da tre mesiÈ stato arrestato a Siderno (Reggio Calabria) Francesco Costa, latitante da tre mesi. Picarelli ricorda Sharon Maccanico a tre mesi dalla scomparsa: messa e fiaccolata in sua memoriaSono trascorsi tre mesi da quando la notizia della frana in Nuova Zelanda sconvolse profondamente la comunità di Picarelli.