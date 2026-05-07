È deceduto di recente un ex collaboratore della Società della Salute, colpito da un malore mentre si trovava in pensione da poco. La notizia ha suscitato il cordoglio di colleghi e rappresentanti del settore sanitario, che hanno ricordato la sua attività professionale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che avevano condiviso con lui anni di lavoro nel campo della sanità pubblica.

? Cosa scoprirai Come ha colpito il malore l'ex collaboratore della Società della Salute?. Chi ha espresso il cordoglio per la perdita del professionista?. Quali ruoli chiave ricopriva Granchi nella Bassa Val di Cecina?. Perché la sua scomparsa crea un vuoto nella memoria operativa locale?.? In Breve Laura Brizzi e Sandra Scarpellini esprimono il cordoglio per il professionista.. Il decesso avviene tre mesi dopo il raggiungimento della pensione.. La perdita coinvolge i 16 comuni della Società della Salute Valli Etrusche.. Granchi operava per i servizi della zona Bassa Val di Cecina.. Dario Granchi è venuto a mancare improvvisamente a 67 anni dopo un malore, lasciando l’amministrazione sanitaria in uno stato di profonda commozione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Dario Granchi: lutto nella sanità, era in pensione da poco

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