Addio al commercialista Enrico Rossi punto di riferimento per numerose aziende

Da leccotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dei commercialisti di Lecco piange la scomparsa di Enrico Rossi, professionista conosciuto e apprezzato per molti anni nel settore. Rossi ha esercitato la professione tra Lecco e Milano, diventando un punto di riferimento per diverse aziende locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità professionale e per coloro che hanno collaborato con lui nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il settore dei commercialisti a Lecco è in lutto per la perdita di Enrico Rossi, stimato professionista che per decenni ha prestato la sua attività fra Lecco e Milano.“Con la scomparsa di Enrico Rossi perdiamo non solo un importante commercialista, punto di riferimento per numerose aziende.🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Addio al professor Capaccioli, per oltre quarant’anni punto di riferimento della radiologia a CareggiFirenze, 23 febbraio 2026 – Se n’è andato a 63 anni il professor Leonardo Capaccioli, figura storica della radiologia di Careggi.

Addio all’ex poliziotto Marconi: "Era un punto di riferimento"Lutto a Recanati e nel mondo della polizia di Stato per Marco Marconi, morto a 62 anni dopo una malattia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web