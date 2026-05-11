Addio al commercialista Enrico Rossi punto di riferimento per numerose aziende

Il mondo dei commercialisti di Lecco piange la scomparsa di Enrico Rossi, professionista conosciuto e apprezzato per molti anni nel settore. Rossi ha esercitato la professione tra Lecco e Milano, diventando un punto di riferimento per diverse aziende locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità professionale e per coloro che hanno collaborato con lui nel corso degli anni.

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