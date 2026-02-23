Addio al professor Capaccioli per oltre quarant’anni punto di riferimento della radiologia a Careggi

Il professor Leonardo Capaccioli è morto a 63 anni, dopo aver dedicato più di quarant’anni alla radiologia all’ospedale di Careggi. La sua scomparsa deriva da una malattia che ha combattuto con tenacia, purtroppo senza successo. Durante la sua carriera, ha contribuito a innovare le tecniche diagnostiche e ha formato numerosi giovani medici. La sua perdita lascia un vuoto in tutta la comunità medica locale.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Se n'è andato a 63 anni il professor Leonardo Capaccioli, figura storica della radiologia di Careggi. L'azienda ospedaliero-universitaria ha espresso il profondo cordoglio per la morte del docente attraverso i suoi canali social. "Un docente stimato da generazioni di medici", lo ricordano da Careggi. Dottoressa muore a 42 anni, le ultime ore nel "suo" reparto Professore di Diagnostica per immagini e Radioterapia all'Università degli Studi di Firenze, è stato direttore della struttura organizzativa dipartimentale di Radiodiagnostica 2 dell'azienda Careggi, dove ha dedicato oltre quarant'anni di attività alla cura dei pazienti, alla ricerca e alla formazione dei giovani professionisti.