Addio a don Daniele Agus | l’ultimo saluto al pastore di Carloforte

Il 29 aprile 2026 si è spento don Daniele Agus, vicario della parrocchia San Pietro a Carloforte. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i membri della comunità locale e i fedeli che lo conoscevano. Don Agus aveva ricoperto il ruolo di sacerdote nella parrocchia, diventando una figura riconosciuta e rispettata nella cittadina. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che si affidavano alle sue visite e alle attività religiose.

? Cosa sapere Don Daniele Agus, vicario della parrocchia San Pietro a Carloforte, è deceduto il 29 aprile 2026.. Il sacerdote ha prestato servizio per sessant'anni nella comunità di San Pietro e Radio San Pietro.. Il cielo sopra l’isola di San Pietro si è velato di grigio questo mercoledì 29 aprile 2026, mentre il silenzio scende pesante tra i vicoli di Carloforte per l’addio a don Daniele Agus, guida spirituale e pilastro della comunità locale. La notizia della scomparsa del sacerdote, nato il 25 aprile 1931 a Sant’Antioco, ha colpito duramente l'intero tessuto sociale dell'isola, lasciando un vuoto che tocca pescatori, studenti, famiglie e autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a don Daniele Agus: l’ultimo saluto al pastore di Carloforte Notizie correlate Sacile piange Daniele Gottardo: l’ultimo saluto a un giovane scomparsoSacile si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Gottardo, scomparso prematuramente il 4 aprile scorso per un arresto cardiaco all’età di 41 anni. Lunedì nella Basilica di Pieve l’ultimo saluto a don TorreggianiSarà la basilica di Pieve di Guastalla ad accogliere la funzione religiosa per l’ultimo saluto a don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74...