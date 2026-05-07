Addio a Massimo Turco ex fotografo del Messaggero Veneto

È deceduto l'ex fotografo del quotidiano locale, conosciuto per il suo entusiasmo verso gli accessori come i laccetti per pass e smartphone. Tra le sue parole più ricordate, c'era la richiesta scherzosa: “Portami un cordino!”. La sua passione per dettagli e oggetti pratici lasciava spesso tracce nelle conversazioni con colleghi e amici. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo aveva conosciuto.

“Portami un cordino!”. Se questo non era il mantra di Massimo Turco, poco ci manca. Andava pazzo per i laccetti da pass o smartphone. Dovunque si andasse era necessario recuperare uno di quegli aggeggi per farlo felice. Credo sia una delle cose che, a suo modo, ha dato maggiore unità negli anni.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate La città saluta Toni Zavagno: in pensione il capo del Messaggero Veneto di PordenoneQuarantatré anni con il Messaggero Veneto, una vita intera raccontando Pordenone, il Friuli e le loro trasformazioni. Ladri rubano "pepite" in casa, ma erano calcoli renali appena analizzati: "derubato" l'ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe RagognaDei ladri hanno messo a soqquadro un appartamento a Pordenone alla ricerca di contanti e oggetti di valore, ma non trovando nulla rubano solo una...