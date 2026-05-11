Addio a Giorgio Tronco | scompare lo storico gommista di via Rosselli

È deceduto Giorgio Tronco, il noto gommista di via Rosselli. La sua attività, avviata molti anni fa, è diventata un punto di riferimento per la clientela locale. Ora il figlio ha preso in gestione l’officina, portando avanti l’eredità paterna. La storia di Giorgio è legata alla trasformazione dell’officina, che nel tempo ha acquisito un ruolo importante nel quartiere.

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? Domande chiave Chi è il figlio che ora gestisce l'eredità del padre?. Come ha fatto Giorgio a trasformare un'officina in un punto di riferimento?. Perché i clienti storici ricordano quel particolare rito del caffè?. Cosa accadrà all'attività dopo la scomparsa del gommista storico?.? In Breve Funerale celebrato venerdì pomeriggio presso la chiesa del Villaggio Lamarmora.. Attività gestita dal figlio Massimo con l'eredità dei valori paterni.. Cliente Maurizio ricorda il rito del caffè e il rapporto umano in officina.. L'officina si trova all'angolo tra via Rosselli e via Del Sole.. L’officina di via Rosselli all’angolo con via Del Sole piange la scomparsa di Giorgio Tronco, storico gommista morto all’età di 86 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Giorgio Tronco: scompare lo storico gommista di via Rosselli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Celle Ligure, addio a Gino: scompare lo storico volto di via Boagno? Cosa scoprirai Chi era l'uomo che da cinquant'anni accoglieva tutti in via Boagno? Quale legame speciale univa Gino ai cittadini di Celle Ligure?... Addio a Franco Romano: scompare lo storico docente del Panetti? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli ex studenti a trasformare il letto d'ospedale? Chi ha condiviso il ricordo intimo del docente sui social?...