Celle Ligure addio a Gino | scompare lo storico volto di via Boagno

A Celle Ligure si è spento Gino, volto noto e amato nel centro del paese. Per oltre cinquant’anni, era presente in via Boagno, dove accoglieva residenti e visitatori con il suo sorriso. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molti cittadini, che lo ricordano come una figura affabile e quotidianamente impegnata nel vicinato. La comunità si è riunita per rendergli omaggio, ricordando il ruolo che aveva svolto nel tessuto locale.

? Cosa scoprirai Chi era l'uomo che da cinquant'anni accoglieva tutti in via Boagno?. Quale legame speciale univa Gino ai cittadini di Celle Ligure?. Come cambierà il volto del quartiere senza la sua storica rosticceria?. Dove si terrà l'ultimo saluto per questo pilastro della comunità?.? In Breve Attività gastronomica in via Boagno attiva sin dal 1969. Esequie religiose martedì 5 maggio ore 15:30 presso chiesa San Michele. Origini genovesi e 79 anni di vita per l'uomo noto come Gino. Celle Ligure piange la scomparsa di Eugenio Tusacciu, storico commerciante della rosticceria in via Boagno che avrebbe compiuto 79 anni durante la prossima estate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Celle Ligure, addio a Gino: scompare lo storico volto di via Boagno Notizie correlate Addio a Massimo Fusaro: scompare il volto storico della Valdilana? Cosa sapere Massimo Fusaro, socio del bar La Piazzetta a Varallo, è deceduto a Ponderano. Addio a Davide Belmonte: scompare il volto simbolo di MontesilvanoLa comunità di Montesilvano e Città Sant’Angelo affronta il lutto per la scomparsa improvvisa di Davide Belmonte, 39 anni. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Celle Ligure, auto contro il guardrail: due feriti; Scheda squadra Celle Varazze F.B.C.; Celle Ligure dice stop ai palloncini: una scelta per l’ambiente e gli animali; Addio a Franco Di Sisto Orsogna, Varazze piange un pilastro della storia della movida. Celle Ligure, addio all'allenatore di pallavolo «Stino» ZuninoUn altro lutto ha colpito il mondo della pallavolo savonese. Dopo l’arbitro Antonio Tommy De Luca, a piangere una scomparsa è il fronte opposto, quello degli allenatori. A soli 68 anni si è spento ... ilsecoloxix.it Centro Ippico La Mimosa-Celle Ligure | Celle Ligure facebook