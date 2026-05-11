È deceduto un uomo noto per aver trasmesso la passione alle persone che si avvicinano ai dilettanti. La sua scomparsa segna la perdita di una figura che ha lasciato un segno nel suo settore, dove era riconosciuto per il suo impegno e la sua dedizione. La notizia ha fatto il giro tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo contributo. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molti appassionati.

Tempo di lettura: 2 minuti Come spesso si dice in queste circostanze, un pezzo di storia e di vita che se ne va. E mai come nell’ultimo anno è proprio così. Personaggi che sono conosciuti da tutti, personaggi che hanno associato la propria immagine a un nome di riferimento che li ha segnati e contraddistinti per tutta la vita, anche quando questa cessa e di colpo si sente quel senso di vuoto che appare forte. Felice Barone, ‘Feliciell’ per tutti, è scomparso all’età di 76 anni. Un carico di storie, di ricordi, tutti associati a un unico fattore: lo sport e il calcio in particolare. Non era difficile sapere dove l’avresti trovato in ogni weekend, al Meomartini soprattutto lo vedevi andare con la sua camminata che caracollante, frutto di un incidente del passato, ma comunque sicura e spedita.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio a ‘Feliciell’, l’uomo che ha insegnato cos’è la passione per i dilettanti

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