Addio a Alex Zanardi l’Italia piange il campione dalle mille rinascite che ha insegnato al mondo coraggio e resilienza Meloni | perdiamo un uomo straordinario

Da secoloditalia.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la conferma della scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione riconosciuto per le sue numerose rinascite. Dopo settimane di incertezza, si è spento all’età di 59 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e non solo. La notizia ha suscitato cordoglio e commozione in tutto il Paese, che ricorda il suo percorso di determinazione e coraggio.

Alla fine, la notizia che non avremmo mai voluto dare, è arrivata squarciando dolorosamente un lungo silenzio sulle sorti del campione: Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1, è morto all’età di 59 anni. E l’Italia piange l’uomo che non si è mai arreso. Il campione che ha insegnato al mondo il significato della parola “resilienza”. Un modello di impegno, volontà, ottimismo. È morto Alex Zanardi, Mattarella: «Punto di riferimento per tutto lo sport». Tra i primi a intervenire su un dolore che esprime un lutto nazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, sulla scomparsa dell’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico ha dichiarato: «Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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