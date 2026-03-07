Negli ultimi anni, il modo in cui le persone vivono il momento del pranzo è cambiato radicalmente. Secondo Ikea, si preferisce sempre più il divano rispetto al tavolo tradizionale, segnando una svolta nelle abitudini domestiche. Questa trasformazione riflette un mutamento nelle dinamiche quotidiane, con le famiglie che optano per spazi informali e più confortevoli durante i pasti.

Il concetto di “focolare domestico” sta attraversando una metamorfosi senza precedenti. Se un tempo la cucina rappresentava il cuore pulsante dell’abitazione, con i fornelli costantemente accesi e la tavola apparecchiata come punto di ritrovo obbligatorio, oggi la realtà appare profondamente diversa. I ritmi serrati della vita moderna, la crescita dei servizi di consegna a domicilio e i numerosi impegni extra-lavorativi hanno trasformato la preparazione del cibo in un’attività più rapida e meno centrale. Questa evoluzione ha portato molti consumatori a ripensare radicalmente l’uso degli spazi, arrivando persino a eliminare fisicamente l’area dedicata alla consumazione dei pasti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Niente tavolo, sì al divano: com’è cambiato il rito del pranzo negli ultimi anni secondo Ikea

Leggi anche: Lavoro precario e discontinuo: cosa è cambiato a Latina e nel Lazio negli ultimi anni

Elkann Juve, è (anche) una questione di cuore: come è cambiato l’atteggiamento del numero uno di Exor negli ultimi anni e cosa filtra per il futurodi Redazione JuventusNews24Elkann Juve, la vicinanza fisica della proprietà alla squadra negli ultimi anni e i blitz motivazionali alla Continassa...

Altri aggiornamenti su Niente tavolo.

Temi più discussi: Legge elettorale: un altro tentativo sbagliato, sotto i trucchi tecnici niente; Crisi del latte, il prezzo crolla ma sugli scaffali non cambia niente, Dallapiccola: La Provincia è ferma e le proposte di un ddl già ci sono e si scontrano con Bruxelles; Iran-Usa, niente accordo ma si tratta; Ascolta la nuova puntata di My Gen: generazioni a confronto. E giù a ridere!.

Niente più Sì alla fine dell’Inno di Mameli: cosa prevede il decreto presidenzialeNon una rivoluzione rumorosa, ma una scelta che tocca un simbolo profondo. Nelle cerimonie militari ufficiali, da ora in avanti, il Canto degli Italiani, meglio noto come Inno di Mameli, dovrà essere ... gazzetta.it

Niente più «sì» alla fine dell’Inno d’Italia: la scelta «purista» del governo e il decreto di MattarellaNiente più «sì» da urlare alla fine dell’Inno d’Italia, il canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli (genovese nato da una nobile famiglia originaria di Lanusei) e musicato da Michele Novaro nel ... unionesarda.it

Zen'O. Olivia Dean · So Easy (To Fall In Love). L’8 Marzo niente mimose… meglio il sushi! Tagga l’amica con cui verresti per festeggiare la Festa della Donna All You Can Eat sempre disponibile sia a pranzo che a cena Prenota il tuo tavolo o - facebook.com facebook