Adamant un guaio grosso Spreca e cade all’overtime

Nel finale di partita, Adamant Ferrara perde di misura contro Fulgor Fidenza, con il punteggio di 81-79. La squadra ferrarese ha sprecato un'occasione importante, cadendo nell’overtime dopo aver combattuto fino all’ultimo secondo. I giocatori schierati sono stati Gatti, Marchini, Pierotti, Pellicano, Casagrande, Jovanovic, Tio, Sackey e Caiazza, con Tio e Sackey che hanno segnato 24 e 16 punti rispettivamente.

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