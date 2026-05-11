Adamant un guaio grosso Spreca e cade all’overtime
Nel finale di partita, Adamant Ferrara perde di misura contro Fulgor Fidenza, con il punteggio di 81-79. La squadra ferrarese ha sprecato un'occasione importante, cadendo nell’overtime dopo aver combattuto fino all’ultimo secondo. I giocatori schierati sono stati Gatti, Marchini, Pierotti, Pellicano, Casagrande, Jovanovic, Tio, Sackey e Caiazza, con Tio e Sackey che hanno segnato 24 e 16 punti rispettivamente.
Adamant Ferrara 79 Fulgor Fidenza 81 ADAMANT: Gatti 3, Marchini 2, Pierotti 11, Pellicano, Casagrande 7, Jovanovic 16, Tio 24, Sackey 16, Caiazza. All. Sacco FULGOR FIDENZA: Milovanovic 11, Zucca 11, Scattolin 17, Mantynen 18, Ghidini 14, Carnevale, Placinschi, Pezzani 4, Mane 6. All. Origlio Parziali: 18-17, 29-33, 46-51, 73-73 L’ Adamant la combina grossa, spreca l’occasione di andare sul 2-0 e rimette in discussione il playout salvezza contro Fidenza. Stavolta nessun miracolo, nessuna bomba impossibile nel momento decisivo: gli uomini di Sacco sprecano con Gatti il tiro della vittoria, e all’ overtime il tiro del pareggio di Marchini si infrange sul ferro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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