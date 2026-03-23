Tracollo Adamant dal +22 | ko all’overtime Settima sconfitta di fila la crisi non si arresta
Adamant Ferrara 80 Umana Chiusi 91 ADAMANT: Brancaleoni ne, Pampolini ne, Sackey, Renzi 17, Pellicano 11, Gatti 3, Pierotti 21, Tio 15, Solaroli ne, Motta ne, Marchini 13, Casagrande. All. Sacco. UMANA CHIUSI: Natale 2, Bertocco 18, Molinaro 6, Lorenzetti, Candotto, Gravaghi 8, Raffaelli 20, Moreno ne, Petrucci 12, Rasio 18, Minoli 7. All. Zanco. Parziali: 23-21; 50-35; 62-53; 79-79. Psicodramma biancazzurro. Avanti anche di ventidue lunghezze, l’ Adamant si butta via nell’ultimo quarto, pagando oltremodo una situazione fisica estremamente complicata, e subendo la rimonta di Chiusi che prima la porta all’overtime e poi vince la partita sui resti di una Ferrara a pezzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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