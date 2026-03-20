Un attacco all’impianto di gas in Qatar ha causato danni significativi, suscitando preoccupazioni a livello internazionale. Le ripercussioni di questo episodio si potrebbero far sentire per molto tempo in vari settori globali, inclusa l’Italia. Le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e le possibili conseguenze di questo episodio.

L’attacco dell’Iran contro l’impianto di gas naturale di Ras Laffan, in Qatar, potrebbe avere effetti che dureranno anni e si sentiranno a livello mondiale. In questi giorni gli esperti di mercati energetici stanno usando termini molto forti per definire quanto sia grave la situazione: «Scenario da Armageddon»; «crisi apocalittica»; «l’incubo peggiore». Sono reazioni un po’ esagerate, ma la questione è comunque seria. Anche i leader europei sono preoccupati. Giovedì, durante la riunione del Consiglio Europeo, si è parlato molto della crisi energetica e delle possibili carenze di gas naturale, e secondo vari resoconti giornalistici la presidente del Consiglio italiana era la più preoccupata di tutti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’attacco all’impianto di gas in Qatar è un grosso guaio

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